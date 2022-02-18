В Гяндже ранили ножом полицейского
В Гяндже сотрудник дорожной полиции получил ножевое ранение, сообщает Qafqazinfo.
Житель города Абдиев Муршуд, 1985 года рождения, был госпитализирован с ножевым ранением левой руки.
Пострадавшему была оказана медицинская помощь, его состояние оценивается как нормальное.
По словам М.Абдиева, он получил ножевое ранение во время несения службы.
Человек, нанесший ножевое ранение сотруднику полиции, задержан. О причинах инцидента не сообщается.
По факту проводится расследование.