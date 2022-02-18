Путин призвал запасников на военные сборы

Владимир Путин подписал указ о призыве российских граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2022 году. Как передает РИА Новости, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Призывать в 2022 году граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах России, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в документе.

В соответствии с указом, правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением сборов.