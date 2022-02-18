Президент США Джо Байден обвинил сепаратистов «ДНР» и «ЛНР» в нарушении прекращения огня и заявил, что доказательств того, что Украина готовит атаку, нет.

«Я уверен, что Путин уже принял решение о вторжении в Украину. Российские силы собираются вторгнутся в Украину в ближайшие дни. Они уже практически окружили Украину. Среди целей – Киев, они нападут на столицу, город с населением в 2,5 млн человек. Если Россия нападет на Украину до даты встречи Блинкена и Лаврова, она захлопнет дверь для дипломатии. Но я не считаю, что Путин планирует задействовать ядерное оружие», - заявил лидер США.