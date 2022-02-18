Брижит – вовсе не Брижит? Теперь это докажет суд

Первая леди Франции, похоже, намерена положить конец слухам о ее трансгендерности. Брижит Макрон решила доказать в суде, что она не меняла пол. Впервые версия о трансгендерности Брижит Макрон появилась в сентябре прошлого года на ультраправом сайте, потом ее подхватили любители теорий заговора, после чего конспирология стала распространяться в социальных сетях, пишет радио Sputnik.

Слухи пошли в массы благодаря двум женщинам, одна из них – журналистка, которые утверждали, что Брижит раньше звали Жан-Мишель Троньё. Кстати, Троньё – девичья фамилия жены Макрона. Причем, к своим доказательствам дамы приложили генеалогическое древо первой леди Франции. Сама же она заявила, что те, кто распространяет ложные слухи о ее трансгендерности, подделали документы в интернете. Теперь им троим предстоит выступить в суде и доказать свою правоту. Первое заседание назначено на 15 июня. К иску Брижит присоединились ее брат и трое детей от первого брака. Они утверждают, что были нарушены законы о вторжении в частную жизнь и права личности.

"С одной стороны, кому-то покажется, что совершенно глупо реагировать на сплетни. Вон, про самого Макрона тоже разное говорят, что он теперь тоже в суд побежит? Но здесь дело не только в Брижит, а в ее супруге, который собирается идти на второй срок и конкурентов на этот раз у него будет предостаточно. И поэтому лишний негатив нынешнему президенту совсем ни к чему. Главным образом слухи о трансгендерности Брижит Макрон распространяют противники ее мужа из ультраправых группировок, противники вакцинации и сторонники конспирологического движения QAnon. А сама теория о трансгендерности первой леди Франции еще активнее начала распространяться в интернете в преддверии президентских выборов, которые пройдут в стране в апреле 2022 года. Как отмечают французские СМИ, конспирологи сейчас одержимы приближающимися выборами и всевозможными теориями о том, как "истеблишмент" нарисует себе нужные результаты. А что до ультраправых, то на их поддержку рассчитывает один из главных соперников Макрона на выборах Эрик Земмур, французский телеведущий и писатель. А как известно, именно на "антимакроновских" ультраправых ресурсах активнее всего обсуждают пол жены президента Франции. Так что уже одно обращение в суд первой леди может постепенно ослабить информационную волну, которая буквально захлестнула некоторые медиаплощадки. А у Макрона станет одной проблемой меньше, а значит и очков в рейтинге больше. Толерантность, она ведь во многом только на словах, не всем французам нравится, что у их президента жена может быть трансгендером", - пишет издание.