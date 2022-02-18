В «ДНР» объявили всеобщую мобилизацию

Глава самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, передает «КоммерсантЪ».

В своем обращении он заявил, что «ДНР» «сможет сдержать агрессию Киева», по какому бы сценарию ни развивались события, и сказал, что нужно «объединить все усилия».

«Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты... Обращаюсь ко всем мужчинам республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей. Совместными усилиями мы добьемся желанной и необходимой нам всем победы. Мы защитим Донбасс и всех русских людей», - сказал он.