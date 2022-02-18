Азербайджанская нефть подорожала
Азербайджанская нефть марки Azeri Light на базе CIF повысилась в цене.
Стоимость одного барреля азербайджанской нефти выросла на 0,21%, составив $97,89.
Азербайджанская нефть марки Azeri Light на базе CIF повысилась в цене.
Стоимость одного барреля азербайджанской нефти выросла на 0,21%, составив $97,89.
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