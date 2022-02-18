Макрон поговорит с Зеленским, а затем с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу, а в воскресенье – с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет французское издание Le Figaro.

Администрация французского лидера считает, что нужно использовать все возможности, чтобы избежать эскалации конфликта. Официальный Париж отмечает, что любая эскалация может дестабилизировать ситуацию с безопасностью в Европе. Конфронтация также может привести к другой геостратегической конфигурации.