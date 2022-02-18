И в «ЛНР» объявили всеобщую мобилизацию, мужчинам запретили выезд
Глава самопровозглашенной «Луганской народной республики» Леонид Пасечник подписал указ о всеобщей мобилизации.
«Объявить на территории «Луганской народной республики» общую мобилизацию. Об объявлении мобилизации незамедлительно уведомить Народный совет «ЛНР» и правительство», - говорится в документе.
Согласно указу, выезд из республики мужчинам от 18 до 55 лет запрещен.
Напомним, что ранее в этот же день о всеобщей мобилизации объявил глава самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Денис Пушилин.