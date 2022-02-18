Керим Велиев провел внезапную проверку ВМС Азербайджана фото; видео
Первый заместитель министра обороны, начальник Генштаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев провел внезапную проверку Военно-морских сил. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.
Отмечается, что экипажи кораблей были подняты по сигналу «тревога» и приведены в состояние боевой готовности, в ходе которой были проверены практические навыки командиров по принятию быстрых решений, а также боевая и тактико-специальная подготовка личного состава.