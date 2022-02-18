Леонид Швец, автор haqqin.az 11:25

После 16 февраля, когда не произошло заявленного заранее вторжения, и после 17 февраля, когда со стороны «народных республик Донбасса» был устроен беспрецедентный по масштабам обстрел из тяжелой ствольной артиллерии вдоль всей линии фронта, наступило 18 февраля, когда на оккупированных территориях была устроена нешуточная паника. С заявлением для населения выступил глава «ДНР» Пушилин, который заявил, что «президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик». После этого он призвал граждан эвакуироваться в Россию, поручив соответствующим службам помочь им в этом. Чуть позже с подобным же заявлением выступил глава «ЛНР» Пасичник.

Что интересно, украинские журналисты восстановили метаданные видео Пушилина и Пасечника, которые показали, что выступления были записаны еще 16 февраля. Это подтверждает неоднократные предупреждения представителей Запада о заблаговременной подготовке поводов для вмешательства и сознательных провокаций. Показательно, что перед этим было заявлено о ликвидации украинских диверсантов, которые якобы хотели взорвать емкость с хлором на очистных сооружениях Горловки. А посреди Донецка был взорван автомобиль, принадлежащий главе «Народной милиции» «ДНР» Денису Синенкову. Эвакуированных людей собираются размещать в специальных лагерях на территории Ростовской области, и для организации процесса туда был направлен заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприянов. Владимир Путин распорядился предоставить каждому эвакуированному по 10 тысяч рублей. Выселить огромное количество людей в феврале в палаточные городки, даже при условии, если их успеют подготовить, это сама по себе жестокая и далекая от гуманитарных принципов операция. Характерно, что покидать территории республик запрещено лицам мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Очевидно, так формируется резерв для пополнения сильно недоукомплектованных частей 1-го и 2-го армейских корпусов, в которые объединены вооруженные подразделения «республик». Тем не менее в сторону российской границы тянутся длинные вереницы автомобилей, за рулем которых находятся, понятно, в большинстве своем мужчины того самого возраста.