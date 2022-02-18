Донбасс в панике главная тема
После 16 февраля, когда не произошло заявленного заранее вторжения, и после 17 февраля, когда со стороны «народных республик Донбасса» был устроен беспрецедентный по масштабам обстрел из тяжелой ствольной артиллерии вдоль всей линии фронта, наступило 18 февраля, когда на оккупированных территориях была устроена нешуточная паника.
С заявлением для населения выступил глава «ДНР» Пушилин, который заявил, что «президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик». После этого он призвал граждан эвакуироваться в Россию, поручив соответствующим службам помочь им в этом. Чуть позже с подобным же заявлением выступил глава «ЛНР» Пасичник.
Что интересно, украинские журналисты восстановили метаданные видео Пушилина и Пасечника, которые показали, что выступления были записаны еще 16 февраля. Это подтверждает неоднократные предупреждения представителей Запада о заблаговременной подготовке поводов для вмешательства и сознательных провокаций. Показательно, что перед этим было заявлено о ликвидации украинских диверсантов, которые якобы хотели взорвать емкость с хлором на очистных сооружениях Горловки. А посреди Донецка был взорван автомобиль, принадлежащий главе «Народной милиции» «ДНР» Денису Синенкову.
Эвакуированных людей собираются размещать в специальных лагерях на территории Ростовской области, и для организации процесса туда был направлен заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприянов. Владимир Путин распорядился предоставить каждому эвакуированному по 10 тысяч рублей. Выселить огромное количество людей в феврале в палаточные городки, даже при условии, если их успеют подготовить, это сама по себе жестокая и далекая от гуманитарных принципов операция.
Характерно, что покидать территории республик запрещено лицам мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Очевидно, так формируется резерв для пополнения сильно недоукомплектованных частей 1-го и 2-го армейских корпусов, в которые объединены вооруженные подразделения «республик». Тем не менее в сторону российской границы тянутся длинные вереницы автомобилей, за рулем которых находятся, понятно, в большинстве своем мужчины того самого возраста.
Все многочисленные заявления украинского руководства о том, что никакого военного решения проблемы оккупированного Донбасса не готовится, остаются неуслышанными. Выступая в Верховной Раде, министр обороны Алексей Резников сказал: «В очередной раз подчеркиваю: Украина усиливает свою оборону, но у нас нет намерения предпринимать какие-либо силовые действия по отношению к ОРДЛО или Крыму. Мы будем двигаться политико-дипломатическим путем, потому что там наши граждане, и мы не будем подвергать их опасности. Обращаюсь к жителям Луганска, Донецка, Алчевска, Горловки, Ясиноватой и других городов: люди, не бойтесь! Не Украина – ваш враг. А те, кто якобы хочет защитить вас от Украины. Не верьте слухам об украинском наступлении. Украинская армия готова к любому развитию событий по обороне».
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный выступил со специальным заявлением: «Официально сообщаем: ВСУ неуклонно придерживается Минских договоренностей и норм международного гуманитарного права, не планирует никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей. Наши действия носят исключительно оборонительный характер».
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов собрал специальный брифинг: «Идет попытка спровоцировать наши войска … Войска могут открывать огонь только если будет угроза жизни нашим военным… Никаких вариантов того, что эти территории могут быть освобождены военным путем, не существуют». Но если в Москве решили воевать, то все эти уверения не найдут адресата.
Существуют ли пути остановить набирающий обороты военный конфликт, уже большой вопрос. Похоже, в Кремле решили-таки разыграть карту Донбасса и предпринять боевые действия силами тамошних военных подразделений. Это будто бы исключает подозрения в том, что столкновения инициированы Россией, что позволило бы избежать «адских» санкций. Вопрос в том, как отреагирует на это Запад, готов ли он будет закрыть глаза на эту игру. Частичные ответы будут получены, когда с заявлением по украинской ситуации – или ее вернее уже называть российской? – выступит, уже в который раз, президент Байден.