На военных полигонах по всей территории Украины, в максимально приближенных к боевым условиях продолжаются мероприятия подготовки военных частей и подразделений к выполнению задач по назначению, сообщает пресс-служба ВСУ.

Командующий объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что все спланированные тренировки и учения должны повысить уровень обученности и профессиональной подготовки личного состава.

Также военные получили возможность отработать взаимодействие с подразделениями как национальных Вооруженных Сил Украины, так и других составляющих сил обороны и безопасности государства.