В Ростовской области ввели режим ЧС из-за ситуации в Донбассе

В субботу, 19 февраля, в Ростовской области России ввели режим ЧС. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев.

По его словам, данное решение было принято из-за увеличения количества беженцев из самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР».

«Учитывая тенденцию к росту количества граждан, которые пересекают границу на территории Ростовской области, мы считаем целесообразным ввести режим реагирования «Чрезвычайная ситуация» с 10:00 19 февраля 2022 года», - сообщил Голубев в ходе экстренного совещания в Ростове-на-Дону.

Напомним, что ранее власти самопровозглашенных республик заявили об экстренной эвакуации мирных жителей на территорию России. В первую очередь это коснулось женщин, детей и лиц старшего возраста. На утро субботы в пунктах размещения в Ростовской области находятся 1 692 человека, 737 из которых дети.