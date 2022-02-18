Киев замер. Затишье перед бурей? наш спецреп
Интересно, если бы интернет изобрели в 40-е годы прошлого века, что переживали бы жители Хельсинки, Праги, Варшавы накануне советского или немецкого вторжения? И каково это вообще – жить, ожидая каждый день, что твою страну захватит армия чужеземцев?
Такие вот навязчивые мысли вертелись в голове, когда в ожидании посадки на авиарейс Баку – Киев мы просматривали ленту новостей, набитую сообщениями о полномасштабной войне России с Украиной, которая «вот-вот начнется».
…Вместе с главным редактором издания Эйнуллой Фатуллаевым мы прибыли в Киев ранним утром 17 февраля. Пассажиров бакинского рейса встретил полупустой международный аэропорт Борисполь, в котором вальяжно расхаживали украинские пограничники, таможенники и сотрудники службы безопасности. Честно говоря, странно было видеть людей в форме, которые не вынимали рук из карманов, словно не стратегически важный объект охраняли, а прогуливались по вечернему Крещатику.
Если театр, по крылатому выражению, начинается с вешалки, то любая страна – с аэропорта. Первое впечатление от «воздушных ворот» украинской столицы – это легкое недоумение. Вначале сотрудники таможни требуют у прибывших сертификат о вакцинации, без которого в Киев не пускают. Но стоило только сообщить таможеннику, что все необходимые дозы вакцины «Файзер» были сделаны, как тебя без каких-либо документальных подтверждений сразу пропускают. Главное не говорить, что привился «Спутником» - российскую вакцину в Украине, естественно, не признают.
Тем временем очередь на таможенный контроль застыла из-за эмоционального спора пассажиров с пограничником. У прибывшего из Баку мужчины нет при себе медицинской страховки. Тем не менее он пытается доказать, активно жестикулируя, что выполнять это требование вовсе не обязан. Терпение молодого пограничника нас приятно удивило – в Баку за повышенный тон в разговоре с представителем власти задержали сразу бы.
Ощущение несвойственного для атмосферы международного аэропорта одиночества не покидало нас и за его пределами, где, поигрывая ключами, стояли два или три полусонных таксиста. Увы, желающих посетить в эти неспокойные дни столицу Украины практически нет.
Что можно сказать о самом Киеве?
Трехмиллионный город словно застыл на стыке эпох. Бросались в глаза обветшалые, нуждающиеся в капитальном ремонте здания и дома советской постройки. И если бы не встречающиеся время от времени крутые бизнес-центры и современные жилые комплексы, сегодняшнюю столицу Украины вполне можно было спутать с Киевом советских времен. Контраст с ультрасовременным, выложенным гранитом и мрамором Баку колоссальный. В то же время, в отличие от столицы Азербайджана, Киеву удалось сохранить особый, неповторимый колорит, благодаря которому этот город не спутаешь ни с каким другим.
На улицах Киева в эти дни немноголюдно, кафе и рестораны полупусты. От насыщенной и бесшабашной ночной жизни не осталось и следа. В заведениях, где, по признанию скучающего персонала, еще несколько месяцев назад бурлила жизнь, сегодня можно встретить лишь редкие, разрозненные компании из трех-четырех человек. Увы, истерия в ведущих мировых СМИ, которые, словно в казино, соревнуются друг с другом в угадывании даты российского военного вторжения в Украину, свое дело сделала, и Киев спешно покинули не только многие посольства и подавляющее большинство иностранцев, но и семьи состоятельных украинцев.
«Как таковой паники среди населения нет, - рассказал нам таксист по имени Сергей. – Но факт, что в Киеве исчезли туристы и резко увеличилось количество уезжающих. Если раньше за смену я ездил в аэропорт минимум два-три раза, то сегодня отвожу не больше пяти пассажиров за день. В основном это те, кто может позволить себе вывезти из страны семьи и выждать, пока не закончится весь этот балаган…»
Слова Сергея подтверждают почти пустая дорога на Киев и плотно забитая машинами встречная полоса, ведущая на запад Украины.
Олег Базар, главный редактор популярного в Украине издания «Левый берег», также признал в беседе с корреспондентами haqqin.az отток из Киева значительной части населения и иностранцев. При этом наш коллега настроения в столице паническими не считает.
«Во всем виноваты западные политики и СМИ, раздувающие истерию вокруг Украины, - уверяет Олег Базар. – Да, иностранцы и работающие в зарубежных компаниях украинцы действительно уехали из Киева. К примеру, город покинули практически все сотрудники IT-компаний. Но это была команда от руководства. Словом, говорить, что это паника или, еще хуже, массовый исход населения – абсолютно неверно».
У всезнающих киевских таксистов на этот счет разные мнения. Их точки зрения не расходятся только в одном – в городе практически не осталось туристов.
Это ощутимый удар по экономике страны. Как известно, местные власти предприняли немало усилий, чтобы повысить туристическую привлекательность столицы Украины и даже легализовали с этой целью игорный бизнес – уже несколько месяцев, как при дорогих отелях Киева работают казино.
Надо отдать должное украинским властям, они нашли идеальную формулу того, как зарабатывать на иностранных туристах и богатых украинцах, не опасаясь при этом, что среднестатистический гражданин страны придет в казино, проиграет последнюю гривну и оставит свою семью голодать. Сегодня, чтобы зайти в любое киевское казино, необходимо иметь при себе минимум 300-400 долларов. Чего простые граждане позволить себе, естественно, не могут.
Но и киевские казино в эти дни тоже практически пусты – за столиками рулетки и карточных игр можно увидеть считанных туристов, в основном это азербайджанцы и турки.
Как известно, игорный бизнес развивается параллельно с другими сферами развлечений. Но Киеву сегодня не до развлечений.
Город замер в тревожном ожидании и полной неопределенности. Понять киевлян, как и всех граждан Украины, можно: как нормально, спокойно жить, если все СМИ, весь интернет круглосуточно обсуждают, когда начнется вторжение России?!
Надо сказать, что у киевлян нет однозначного отношения к происходящему. Кто-то из наших собеседников всерьез воспринимает угрозу российского вторжения, другие, наоборот, уверены, что войны не будет, третьи утверждают, что обострение не выйдет за рамки локального конфликта на Донбассе.
Но при всех проблемах, противоречиях и слухах ясно одно: Украина сегодня – совсем не та страна, какой была в 2014-м, в год аннексии Крыма. Власти Украины предприняли немало усилий для повышения обороноспособности государства, а в сознании людей укрепилось понимание единой нации, повсеместно ощущается массовый подъем патриотизма. Об этом, в частности, нам рассказал известный украинский военный журналист Роман Бочкала.
В Киеве стоит непривычно теплый весенний февраль. В опустевшем городе, тем не менее, продолжается повседневная жизнь, люди ходят на работу, учатся, водят детей на кружки...
И все-таки любое затишье, пусть даже временное – это верный предвестник бури. Наверное, поэтому все украинцы сегодня – и оптимисты, и прагматики, и пессимисты - замерли в ее ожидании…