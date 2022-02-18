Мурад Самедов, собкор, Киев 11:58

Интересно, если бы интернет изобрели в 40-е годы прошлого века, что переживали бы жители Хельсинки, Праги, Варшавы накануне советского или немецкого вторжения? И каково это вообще – жить, ожидая каждый день, что твою страну захватит армия чужеземцев? Такие вот навязчивые мысли вертелись в голове, когда в ожидании посадки на авиарейс Баку – Киев мы просматривали ленту новостей, набитую сообщениями о полномасштабной войне России с Украиной, которая «вот-вот начнется».

…Вместе с главным редактором издания Эйнуллой Фатуллаевым мы прибыли в Киев ранним утром 17 февраля. Пассажиров бакинского рейса встретил полупустой международный аэропорт Борисполь, в котором вальяжно расхаживали украинские пограничники, таможенники и сотрудники службы безопасности. Честно говоря, странно было видеть людей в форме, которые не вынимали рук из карманов, словно не стратегически важный объект охраняли, а прогуливались по вечернему Крещатику. Если театр, по крылатому выражению, начинается с вешалки, то любая страна – с аэропорта. Первое впечатление от «воздушных ворот» украинской столицы – это легкое недоумение. Вначале сотрудники таможни требуют у прибывших сертификат о вакцинации, без которого в Киев не пускают. Но стоило только сообщить таможеннику, что все необходимые дозы вакцины «Файзер» были сделаны, как тебя без каких-либо документальных подтверждений сразу пропускают. Главное не говорить, что привился «Спутником» - российскую вакцину в Украине, естественно, не признают. Тем временем очередь на таможенный контроль застыла из-за эмоционального спора пассажиров с пограничником. У прибывшего из Баку мужчины нет при себе медицинской страховки. Тем не менее он пытается доказать, активно жестикулируя, что выполнять это требование вовсе не обязан. Терпение молодого пограничника нас приятно удивило – в Баку за повышенный тон в разговоре с представителем власти задержали сразу бы. Ощущение несвойственного для атмосферы международного аэропорта одиночества не покидало нас и за его пределами, где, поигрывая ключами, стояли два или три полусонных таксиста. Увы, желающих посетить в эти неспокойные дни столицу Украины практически нет. Что можно сказать о самом Киеве? Трехмиллионный город словно застыл на стыке эпох. Бросались в глаза обветшалые, нуждающиеся в капитальном ремонте здания и дома советской постройки. И если бы не встречающиеся время от времени крутые бизнес-центры и современные жилые комплексы, сегодняшнюю столицу Украины вполне можно было спутать с Киевом советских времен. Контраст с ультрасовременным, выложенным гранитом и мрамором Баку колоссальный. В то же время, в отличие от столицы Азербайджана, Киеву удалось сохранить особый, неповторимый колорит, благодаря которому этот город не спутаешь ни с каким другим.

На улицах Киева в эти дни немноголюдно, кафе и рестораны полупусты. От насыщенной и бесшабашной ночной жизни не осталось и следа. В заведениях, где, по признанию скучающего персонала, еще несколько месяцев назад бурлила жизнь, сегодня можно встретить лишь редкие, разрозненные компании из трех-четырех человек. Увы, истерия в ведущих мировых СМИ, которые, словно в казино, соревнуются друг с другом в угадывании даты российского военного вторжения в Украину, свое дело сделала, и Киев спешно покинули не только многие посольства и подавляющее большинство иностранцев, но и семьи состоятельных украинцев. «Как таковой паники среди населения нет, - рассказал нам таксист по имени Сергей. – Но факт, что в Киеве исчезли туристы и резко увеличилось количество уезжающих. Если раньше за смену я ездил в аэропорт минимум два-три раза, то сегодня отвожу не больше пяти пассажиров за день. В основном это те, кто может позволить себе вывезти из страны семьи и выждать, пока не закончится весь этот балаган…» Слова Сергея подтверждают почти пустая дорога на Киев и плотно забитая машинами встречная полоса, ведущая на запад Украины. Олег Базар, главный редактор популярного в Украине издания «Левый берег», также признал в беседе с корреспондентами haqqin.az отток из Киева значительной части населения и иностранцев. При этом наш коллега настроения в столице паническими не считает.

«Во всем виноваты западные политики и СМИ, раздувающие истерию вокруг Украины, - уверяет Олег Базар. – Да, иностранцы и работающие в зарубежных компаниях украинцы действительно уехали из Киева. К примеру, город покинули практически все сотрудники IT-компаний. Но это была команда от руководства. Словом, говорить, что это паника или, еще хуже, массовый исход населения – абсолютно неверно». У всезнающих киевских таксистов на этот счет разные мнения. Их точки зрения не расходятся только в одном – в городе практически не осталось туристов. Это ощутимый удар по экономике страны. Как известно, местные власти предприняли немало усилий, чтобы повысить туристическую привлекательность столицы Украины и даже легализовали с этой целью игорный бизнес – уже несколько месяцев, как при дорогих отелях Киева работают казино. Надо отдать должное украинским властям, они нашли идеальную формулу того, как зарабатывать на иностранных туристах и богатых украинцах, не опасаясь при этом, что среднестатистический гражданин страны придет в казино, проиграет последнюю гривну и оставит свою семью голодать. Сегодня, чтобы зайти в любое киевское казино, необходимо иметь при себе минимум 300-400 долларов. Чего простые граждане позволить себе, естественно, не могут. Но и киевские казино в эти дни тоже практически пусты – за столиками рулетки и карточных игр можно увидеть считанных туристов, в основном это азербайджанцы и турки.

Как известно, игорный бизнес развивается параллельно с другими сферами развлечений. Но Киеву сегодня не до развлечений. Город замер в тревожном ожидании и полной неопределенности. Понять киевлян, как и всех граждан Украины, можно: как нормально, спокойно жить, если все СМИ, весь интернет круглосуточно обсуждают, когда начнется вторжение России?! Надо сказать, что у киевлян нет однозначного отношения к происходящему. Кто-то из наших собеседников всерьез воспринимает угрозу российского вторжения, другие, наоборот, уверены, что войны не будет, третьи утверждают, что обострение не выйдет за рамки локального конфликта на Донбассе.