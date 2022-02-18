В Донбассе погиб украинский военный
Военнослужащий украинской армии получил осколочное ранение в Донбассе, в результате которого погиб, передает «Корреспондент» со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
«В результате обстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего», - сказано в сообщении.
В Киеве заявили, что сепаратисты задействовали артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем. Кроме того, по версии официальных властей Украины, в Донецкой области зафиксирован пролет беспилотника с пересечением линии столкновения.