Синоптики обещают хорошую погоду в Баку
В воскресенье, 20 февраля, в Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Северо-западный ветер сменится умеренным южным, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на полуострове ночью составит 3-5 градусов выше нуля, днем 9-13 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 11-13 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится до 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70%.