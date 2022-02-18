Зеленский едет в Мюнхен и встретится с Джонсоном и Шольцем

Пресс-служба президента Украины подтвердила, что в субботу состоится визит Владимира Зеленского в Мюнхен для участия в ежегодной конференции безопасности и проведения переговоров.

«Визит распланирован динамично, возвращение в Киев – сегодня», - отметили в офисе главы украинского государства.

Дискуссии на Мюнхенской конференции безопасности в этом году будут посвящены актуальным угрозам на востоке Европы и ситуации вокруг Украины.