Зеленский едет в Мюнхен и встретится с Джонсоном и Шольцем
Пресс-служба президента Украины подтвердила, что в субботу состоится визит Владимира Зеленского в Мюнхен для участия в ежегодной конференции безопасности и проведения переговоров.
«Визит распланирован динамично, возвращение в Киев – сегодня», - отметили в офисе главы украинского государства.
Дискуссии на Мюнхенской конференции безопасности в этом году будут посвящены актуальным угрозам на востоке Европы и ситуации вокруг Украины.
В Мюнхене у Зеленского, в частности, запланированы встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, с канцлером Германии Олафом Шольцом, с вице-президентом США Камалой Харрис, с представителями международных финансовых институций и другими партнерами и друзьями Украины.
В пресс-службе президента добавили, что ситуацию на линии соприкосновения на Донбассе, в Автономной Республике Крым и вблизи границ Украины анализируют специальные службы государства, также происходит постоянный анализ разведывательных данных и обмен информацией с партнерами.
«Ситуация на востоке страны полностью контролируется украинскими силами безопасности и обороны», - уверяет пресс-служба президента.