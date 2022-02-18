Сепаратистская «ДНР» обвинила Украину в обстрелах

«Украинские силовики выпустили с начала текущих суток по территории самопровозглашенной «Донецкой народной республики» почти 200 снарядов и мин». Об этом заявил официальный представитель Народной милиции «ДНР» Эдуард Басурин, передает РИА Новости.

По его словам, ситуация на линии боевого соприкосновения продолжает обостряться.

«С начала текущих суток украинская армия 14 раз открывала огонь по территории «Донецкой народной республики» с применением 122 миллиметровой ствольной артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов, выпустив 190 снарядов и мин по районам десяти населенных пунктов», - сказал Басурин.