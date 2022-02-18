«Красуха» против «Байрактара»: на линии соприкосновения стремительно обостряется ситуация

Также сообщается, что российский беспилотник «Орлан-10» пересек линию соприкосновения и наблюдал за позициями украинской армии.

Набирает обороты эскалация в зоне конфликта в Донбассе, начавшаяся вчера с утра. Украинская сторона заявляет, что силы сепаратистских «ДНР» и «ЛНР» непрерывно нарушили режим прекращения огня, применяя минометы и крупнокалиберную артиллерию. В свою очередь Россия обвиняет Украину в осуществлении диверсионных вылазок на контролируемых сепаратистами территориях.

В сообщении штаба Объединенных сил Украины в Донбассе отмечается, что нарушений режима прекращения огня в таких масштабах не наблюдалось уже несколько лет.

Сепаратисты, в свою очередь, обвиняют в нарушении режима прекращения огня украинскую сторону. Сообщается также, что «для защиты от нападений украинской армии» из населенных пунктов вокруг Донецка эвакуируется гражданское населения.

По информации из нескольких источников, в подконтрольных сепаратистам регионах «ДНР» и «ЛНР» возникли проблемы в работе сети мобильной связи компании «Vodafone». Предполагается, что помехи в Донецке и Луганске связаны с применением российской армией на границе с Украиной систем радиоэлектронной борьбы, в том числе, комплексов «Красуха-2» и «Красуха-4».

Как пишет издание Popular Science, эти комплексы, блокирующие мобильную связь, а также сигналы радаров, могли в данном случае использоваться как для целевого нарушения связи между подразделениями украинской армии, так и для создания навигационных препятствий для беспилотников «Байрактар ТБ2», находящихся на вооружении армии Украины.

Егор Чернов, депутат Верховной Рады Украины и глава украинской делегации в парламентской ассамблее НАТО, назвал происходящее в Донбассе «попыткой России создать предлог», уточнив, что он нужен Москве, чтобы выйти из Минских соглашений и признать так называемые «республики».