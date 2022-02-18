Важные заявления Хулуси Акара по поводу конфликта между Украиной и Россией
«Турция прилагает все усилия для снижения напряженности в Черноморском регионе. Все разногласия в регионе должны решаться путем дипломатии и переговоров». Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает «Анадолу».
По его словам, Анкара придает значимость территориальной целостности и суверенитету Грузии и Украины.
«Как заявлял президент Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара делала и продолжает предпринимать все возможное для снижения уровня напряженности», - сказал Акар.
Он также подчеркнул, что благодаря конвенции Монтрё о статусе проливов от 1936 года в Черном море сформировался определенный статус-кво.
«Благодаря этому в регионе Черном море сохранялся баланс сил, была обеспечена безопасность и стабильность. Мы заявляем об этом при каждой возможности, и это имеет жизненно важное значение», - сказал Акар.
Возвращаясь к теме украинско-российского кризиса, Акар отметил, что Турция с первого дня на самом высоком уровне выразила свою четкую позицию по данному вопросу.
«Мы с первого дня выступаем против оккупации Крыма. Мы также говорили, что поддерживаем территориальную целостность Украины, и продолжаем стоять на своем. Мы выступаем за здравомыслие и взвешенный подход к урегулированию напряженности в регионе, и в этом смысле мы искренне желаем того, чтобы страны Черноморского региона пребывали в условиях мира, диалога, спокойствия и процветания», - сказал Акар.
Акар подчеркнул, что Турция выступает против дальнейшей эскалации напряженности в Черном море.
«В беседах с партнерами мы подчеркиваем, что следует избегать радикальной риторики или заявлений, которые могут привести к росту напряженности. Перед тем как предпринимать какие-либо действия или озвучивать заявления, необходимо тщательно консультироваться с партнерами», - сказал он.
Министр напомнил, что Турция является страной с самой протяженной береговой линией в Черном море и призывал все стороны к спокойствию, сотрудничеству, консультациям, диалогу.