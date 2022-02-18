Важные заявления Хулуси Акара по поводу конфликта между Украиной и Россией

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«Турция прилагает все усилия для снижения напряженности в Черноморском регионе. Все разногласия в регионе должны решаться путем дипломатии и переговоров». Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает «Анадолу». По его словам, Анкара придает значимость территориальной целостности и суверенитету Грузии и Украины. «Как заявлял президент Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара делала и продолжает предпринимать все возможное для снижения уровня напряженности», - сказал Акар.

Он также подчеркнул, что благодаря конвенции Монтрё о статусе проливов от 1936 года в Черном море сформировался определенный статус-кво. «Благодаря этому в регионе Черном море сохранялся баланс сил, была обеспечена безопасность и стабильность. Мы заявляем об этом при каждой возможности, и это имеет жизненно важное значение», - сказал Акар. Возвращаясь к теме украинско-российского кризиса, Акар отметил, что Турция с первого дня на самом высоком уровне выразила свою четкую позицию по данному вопросу. «Мы с первого дня выступаем против оккупации Крыма. Мы также говорили, что поддерживаем территориальную целостность Украины, и продолжаем стоять на своем. Мы выступаем за здравомыслие и взвешенный подход к урегулированию напряженности в регионе, и в этом смысле мы искренне желаем того, чтобы страны Черноморского региона пребывали в условиях мира, диалога, спокойствия и процветания», - сказал Акар.