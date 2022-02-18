НАТО призывает Россию отвести войска от границ Украины

«НАТО призывает Россию сделать важный шаг на пути к урегулированию кризиса вокруг Украины и отвести свои войска от украинских границ». С таким заявлением выступил в субботу, 19 февраля, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он отметил, что альянс продолжает оставаться готовым к ведению сотрудничества с Москвой с помощью предметного диалога.

«Североатлантический альянс продолжает предлагать России серию дискуссий в Совете Россия - НАТО (СРН) по контролю над обычными и ядерными вооружениями. Я хочу повторить свой призыв к России провести серию заседаний для обсуждения вопросов снижения рисков и контроля над обычными и ядерными вооружениями», - заявил Столтенберг, а также призвал Россию избрать путь дипломатии по кризису в Украине.