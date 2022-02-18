Сотрудники МЧС рассказали судовладельцам о правилах безопасности

Государственная служба по надзору за маломерными судами и спасению на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает мероприятия, проводимые с целью информирования владельцев судов о соответствующих правилах безопасности. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.

Как заявили в МЧС, очередное подобное мероприятие на тему «Безопасная эксплуатация маломерных судов» было организовано в селе Вель Ленкоранского района, в ходе которого владельцы маломерных судов были проинформированы об оборудовании судов этого типа. Также были проведены беседы о существующих требованиях технического надзора за судами, была доведена до внимания важность проведения технического осмотра этих типов водных транспортных средств в порядке, предусмотренном законодательством.