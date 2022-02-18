Эрдоган запланировал очередное турне по Африке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбудет в понедельник с визитом в страны Африки, передает «Анадолу».

В Управлении по связям администрации турецкого лидера сообщили, что на 20-23 февраля запланированы официальные переговоры Эрдогана в Демократической Республике Конго, Сенегале и Гвинее-Бисау. В повестке дня: состояние и перспективы углубления двустороннего сотрудничества.

В рамках визита в Дакар, Эрдоган примет участие в открытии Олимпийского стадиона на 50 тыс. зрителей, построенного в африканской стране одной из турецких компаний. Кроме того, в столице Сенегала в присутствии главы турецкого государства состоится открытие нового здания посольства Турции.