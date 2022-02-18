Замминистра обороны Украины в интервью haqqin.az: «Наша задача – вернуть оккупированные территории»

Продолжается эскалация военно-политического конфликта между Россией и Украиной. Стороны сообщают о регулярных обстрелах и росте напряженности.

– Как вы оцениваете вероятность вторжения российских войск на территорию Донбасса? Особенно после масштабной эскалации?

– Российские войска вторглись на территорию Украины в 2014 году. Мы не можем говорить о вторжении, поскольку это произошло восемь лет назад. Сейчас некорректно говорить о вторжении. Речь может идти о вероятности эскалации и продвижения российских войск вглубь территории Украины. Такой риск существовал каждый день на протяжении 8 лет.

– Какова численность контингента российских войск на территории Донбасса? Располагает ли такой информацией правительство Украины?

– Мы публично раскрываем информацию о сконцентрированной вдоль границы Украины группировке российских войск численностью более 100 тысяч военных. К тому же, говоря о сконцентрированных на границе войсках, мы должны учитывать, что речь идет о наземном присутствии сухопутных войск. Если говорить о военно-морском флоте и военно-воздушных силах, то речь идет о значительно больших масштабах.

– Почему на фоне обострения ситуации на фронте не объявлена всеобщая мобилизация?

– У нас такие обострения происходят постоянно.

– Можно ли сказать, что правительство не рассматривает вопрос всеобщей мобилизации на фоне обострения?

– У нас рассматриваются все сценарии. Мы не можем их оглашать.

– Россия начала процесс выдачи паспортов на территории сепаратистских «ДНР» и «ЛНР». Идентичный процесс наблюдался в Абхазии и Южной Осетии, что в конечном результате привело к признанию этих сепаратистских республик со стороны России. Насколько высока опасность такого развития ситуации?

– Мы знаем, что Россия выдает паспорта нашим гражданам. Да и Российская Федерация не скрывает численность выданных паспортов – речь идет о сотнях тысяч. Не корректно сравнивать ситуацию, сложившуюся в Украине с другими событиями. Каждая ситуация индивидуальна. И мы готовы к любому развитию событий. Вооруженные силы готовы к отражению атаки.

– Звучат оценки, что Украине следует отказаться от попыток вернуть оккупированные земли Донбасса, поскольку жителей этого региона уже не вернуть. Многие из них, как вы сказали, обзавелись российскими паспортами, а промышленный потенциал совершенно разрушен. Почему эту землю и этих людей нужно возвращать?

– Наша задача - вернуть временно оккупированные в 2014 году территории Украины. Это территории, которые законно принадлежат Украине и здесь не может быть других мнений.

– По информации российских СМИ минувшей ночью с украинской стороны в сторону сепаратистских республик было выпущено около 250 боеприпасов, в том числе из 122-миллиметровой артиллерии. Насколько это информация соответствует действительности?

– Это привычный для России стиль распространения фейковой информации. Это – ложь. Регулярно, каждый день мы опровергаем подобную информацию. И вчера было заявление главнокомандующего Вооруженными силами Украины и командующего операцией объединенных сил, находящихся непосредственно в зоне боевых действий о том, что не ведутся обстрелы по мирным гражданам. Мы не ведем агрессивных действий. Речь идет об оборонительных мерах. Украинская армия исключительно защищает территорию государства.

– То есть вы хотите сказать, что украинская армия не открывает ответный огонь?

– Мы отвечаем, когда существует угроза жизни наших военнослужащих.