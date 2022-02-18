Россия обсудит с Грузией платформу «3+3»

Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин заявил, что намерен встретиться со спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зурабом Абашидзе в марте, передает ТАСС.

По его словам, необходимо «собрать команду, приехать и серьезно поговорить о перспективах».

«Есть много вопросов: двусторонние, формат «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Турция, Иран) и региональная политика», - заявил он.

Он также отметил, что между странами существуют проблемы возобновления авиарейсов, путешествий граждан и виз.