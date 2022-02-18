Роспотребнадзор просит не размещать беженцев с Донбасса в туристических краях России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила не использовать Краснодарский и Ставропольский края для размещения беженцев из «ДНР» и «ЛНР» из-за скорого начала в этих регионах отпускного сезона, передает ТАСС.
Она попросила врио главы МЧС России Александром Чуприяном не рассматривать эти края в качестве пункта эвакуации людей.
«Если это может быть где-то в других местах и коллеги готовы принять. Но Краснодарский край и, возможно, Ставропольский край пока оставить без вовлечения в эту систему», - сказала Попова на совещании.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что регион готов принять и разместить эвакуированных из «ДНР» и «ЛНР» мирных жителей, а также оказать им необходимую помощь.
Напомним, что в пятницу, 18 февраля, главы самопровозглашенных республик заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий.