Роспотребнадзор просит не размещать беженцев с Донбасса в туристических краях России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила не использовать Краснодарский и Ставропольский края для размещения беженцев из «ДНР» и «ЛНР» из-за скорого начала в этих регионах отпускного сезона, передает ТАСС.

Она попросила врио главы МЧС России Александром Чуприяном не рассматривать эти края в качестве пункта эвакуации людей.

«Если это может быть где-то в других местах и коллеги готовы принять. Но Краснодарский край и, возможно, Ставропольский край пока оставить без вовлечения в эту систему», - сказала Попова на совещании.