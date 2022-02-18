Путин дал старт учениям России с использованием баллистических ракет

Президент России Владимир Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Отмечается, что в рамках учений будут запущены баллистические и крылатые ракеты. К плановым учениям привлекут Воздушно-космические силы, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флот. Руководит мероприятием сам президент страны Владимир Путин.

«Он наблюдает за пусками баллистических ракет из ситуационного центра вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко», - заявил Песков.

Напомним, накануне сообщалось, что учения сил стратегического сдерживания были спланированы для проверки готовности боевых расчетов пуска, боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению задач. Также будут проверены стратегические ядерные и неядерные силы.