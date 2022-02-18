В Грузии задержали сторонников Саакашвили
Несколько сторонников и членов «Единого национального движения» были задержаны во время шумной протестной акции в Батуми, передает «Новости-Грузия».
Представители крупнейшей оппозиционной партии Грузии собрались у гостиницы Hilton, где проходила учредительная встреча женской организации правящей «Грузинской мечты».
Участники акции требовали встречи с председателем правящей партии Ираклием Кобахидзе. Оппоненты властей призывали его ответить на вопросы, связанные со смертью депутата сакребуло (горсовета) Батуми от ЕНД Нугзара Путкарадзе. Лидер партии власти выйти к протестующим отказался.
Когда участники акции переместились к конференц-залу, где проходило партийное мероприятие, с территории гостиницы их начали выводить полицейские. Ситуация неоднократно накалялась, перерастая в стычки.
В итоге, до 10 человек были задержаны в административном порядке. Они обвиняются в неподчинении требованиям сотрудников правоохранительных органов.