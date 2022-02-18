В Грузии задержали сторонников Саакашвили

Несколько сторонников и членов «Единого национального движения» были задержаны во время шумной протестной акции в Батуми, передает «Новости-Грузия».

Представители крупнейшей оппозиционной партии Грузии собрались у гостиницы Hilton, где проходила учредительная встреча женской организации правящей «Грузинской мечты».

Участники акции требовали встречи с председателем правящей партии Ираклием Кобахидзе. Оппоненты властей призывали его ответить на вопросы, связанные со смертью депутата сакребуло (горсовета) Батуми от ЕНД Нугзара Путкарадзе. Лидер партии власти выйти к протестующим отказался.