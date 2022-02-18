Глава Еврокомиссии: ЕС делает все, чтобы избавиться от зависимости от российского газа

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Евросоюзе решили приложить все усилия, чтобы избавиться от зависимости от российского газа. Об этом она сказала в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.

Она отметила необходимость диверсификации источников энергии и ее поставщиков и добавила, что работа уже началась.

«Мы обратились к нашим партнерам и друзьям со всей планеты, и сегодня я могу сказать, что даже в случае полного прекращения поставок газа из России, мы находимся в безопасной ситуации этой зимой», - подчеркнула фон дер Ляйен.