Глава Пентагона: конфликт в Украине не является неизбежным
«Военный конфликт в Украине не является неизбежным». Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Вильнюсе.
Он отметил, что президент России Владимир Путин может выбрать другой путь.
«США и союзники предложили ему возможность дипломатического решения. Мы надеемся, что он воспользуется ей. Мы надеемся, что Путин отступит, и ситуация перестанет быть на грани конфликта. Конфликт не является неизбежным», - сказал Ллойд Остин.
Однако глава Пентагона заявил, что российские войска на границе с Украиной готовы к наступлению и повторил, что Вашингтон привержен своим обязательствам в рамках НАТО.
По его словам, США готовы направить дополнительный военный контингент для укрепления безопасности стран НАТО в Восточной Европе в случае эскалации в Украине.
«Мы с полной серьезностью относимся к нашим обязательствам по отношению к НАТО и союзникам. Мы уже направили дополнительные американские войска на восток для укрепления обороноспособности союзников по НАТО, и тысячи находятся в состоянии готовности к переброске в том случае, если НАТО задействует свои силы реагирования», - подчеркнул глава Пентагона.