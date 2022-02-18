Глава Пентагона: конфликт в Украине не является неизбежным

«Военный конфликт в Украине не является неизбежным». Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Вильнюсе.

Он отметил, что президент России Владимир Путин может выбрать другой путь.

«США и союзники предложили ему возможность дипломатического решения. Мы надеемся, что он воспользуется ей. Мы надеемся, что Путин отступит, и ситуация перестанет быть на грани конфликта. Конфликт не является неизбежным», - сказал Ллойд Остин.