В Азербайджане будет усилен мониторинг искусственного завышения цен на внутреннем рынке Азербайджана. Об этом было сказано на состоявшемся 17-18 февраля очередном заседании Экономического cовета Азербайджана под председательством премьер-министра Али Асадова.

На заседании также были обсуждены вопросы льготного кредитования и механизма процентных субсидий для предпринимателей.

Премьер-министр отметил, что меры социальной поддержки в Азербайджане будут продолжены.