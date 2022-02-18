Эльдар Азизов назначил нового врио главы аппарата мэрии Баку
Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов назначил Аяза Имамалиева временно исполняющим обязанности руководителя аппарата ИВ. Об этом haqqin.az сообщили в Исполнительной власти столицы.
Напомним, что накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Эльгина Габибуллаева главой ИВ Наримановского района города Баку. До назначения на эту должность Габибуллаев работал руководителем аппарата ИВ столицы.