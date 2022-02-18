Место разрыва еще одного снаряда обнаружили в субботу в Тарасовском районе Ростовской области, расположенном рядом с украинской границей, передает ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

«Обнаружено еще одно место разрыва снаряда в районе станицы Митякинской Тарасовского района. Предварительно можно сказать, что это был 120-мм зажигательный боеприпас от системы «Град», - сказал источник.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от государственной границы России с Украиной разорвался снаряд. Взрыв произошел в 300 м от одного из домовладений в станице Митякинской, о чем в правоохранительные органы сообщили местные жители. Пострадавших и разрушений в результате разрыва снаряда нет.