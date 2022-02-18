Зеленский и Джонсон договорились о согласовании дальнейших шагов
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом украинский лидер написал в своем Twitter.
«Встретился с Борисом Джонсоном в Мюнхене. Говорили о безопасности на фоне агрессивных действий России. Согласовали дальнейшие совместные шаги. Остаемся едиными в стремлении деэскалации дипломатическим путем. Благодарен Великобритании за поддержку и сотрудничество ради безопасности и мира», - написал Владимир Зеленский.