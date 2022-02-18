Корреспондент haqqin.az сообщает, что показания на прошедшем накануне заседании суда дал Гахраман Гахраманов, бывший председатель муниципалитетов сел Ялавадж, Расуллу и Мухаммедли Имишлинского района. По словам Гахраманова, с 2014 по 2019 год он являлся главой муниципалитетов трех сел, и чтобы его назначили на эту должность, он заплатил главе исполнительной власти 10 000 манатов.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева.

«Я передал эти деньги Вильяму Гаджиеву в его кабинете, - заявил Гахраманов. – Поскольку только он мог назначить меня на эту должность. У меня не было таких денег, и поэтому я взял кредит в банке на 10 000 манатов».

Свидетель подчеркнул, что, хотя должность председателя муниципалитета является выборной, он дал Вильяму Гаджиеву взятку, чтобы быть уверенным наверняка, что займет это место.

Отвечая на вопросы сторон, Гахраманов рассказал, что за участие в войне в Афганистане он был удостоен ордена. Однако, чтобы вручить эту награду в торжественной обстановке, у Гахраманова потребовали 1 000 манатов.

«Я отнес 500 манатов, - рассказал свидетель. – Правда, деньги отдал не Гаджиеву, а его помощнику, Джамилю. После чего глава исполнительной власти торжественно прикрепил мне на грудь этот орден».

Обвиняемый опротестовал показания свидетеля, назвав их клеветническими. На что Гахраманов ответил, что говорит правду.