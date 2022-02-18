Глава исполнительной власти продавал и ордена за 500 манатов haqqin.az из зала суда
В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева.
Корреспондент haqqin.az сообщает, что показания на прошедшем накануне заседании суда дал Гахраман Гахраманов, бывший председатель муниципалитетов сел Ялавадж, Расуллу и Мухаммедли Имишлинского района. По словам Гахраманова, с 2014 по 2019 год он являлся главой муниципалитетов трех сел, и чтобы его назначили на эту должность, он заплатил главе исполнительной власти 10 000 манатов.
«Я передал эти деньги Вильяму Гаджиеву в его кабинете, - заявил Гахраманов. – Поскольку только он мог назначить меня на эту должность. У меня не было таких денег, и поэтому я взял кредит в банке на 10 000 манатов».
Свидетель подчеркнул, что, хотя должность председателя муниципалитета является выборной, он дал Вильяму Гаджиеву взятку, чтобы быть уверенным наверняка, что займет это место.
Отвечая на вопросы сторон, Гахраманов рассказал, что за участие в войне в Афганистане он был удостоен ордена. Однако, чтобы вручить эту награду в торжественной обстановке, у Гахраманова потребовали 1 000 манатов.
«Я отнес 500 манатов, - рассказал свидетель. – Правда, деньги отдал не Гаджиеву, а его помощнику, Джамилю. После чего глава исполнительной власти торжественно прикрепил мне на грудь этот орден».
Обвиняемый опротестовал показания свидетеля, назвав их клеветническими. На что Гахраманов ответил, что говорит правду.
Бывший глава исполнительной власти Имишлинского района заявил суду, что подавал в компетентные органы представление о незаконной деятельности Г.Гахраманова в период его пребывания на посту председателя муниципалитета в трех селах. За что Г.Гахраманов, по словам обвиняемого, был приговорен Имишлинским районным судом к шести месяцам лишения свободы.
Суд уточнил, что, действительно, в отношении Гахраманова есть решение суда, правда, приговорен он был к 15 суткам ареста и штрафу в 2 000 манатов.
Бывший глава исполнительной власти Имишли попросил суд расследовать показания Гахраманова. «Очень прошу, разберитесь! – обратился Гаджиев к судье. – Этот человек лжет».
Затем был допрошен заведующий отделом Исполнительной власти Имишлинского района Мирза Гулиев. Подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии, свидетель рассказал, что занимает эту должность с 2007 года.
«Я контролировал работу представителей сельской исполнительной власти, - заявил свидетель. – Вильям Гаджиев был хорошим человеком. К сожалению, проблемы с коррупцией привели к нынешней ситуации».
Свидетель также сообщил, что бывший глава исполнительной власти брал взятки не только за назначение представителей исполнительной власти и их заместителей. По словам Мирзы Гулиева, он лично передал обвиняемому 150 000 манатов, выделенные Государственной нефтяной компанией для Миль-Муганского футбольного клуба, которые поступили на счет Гулиева в банке.
Бывший глава исполнительной власти заявление Гулиева назвал абсурдом и воскликнул с места: «Ты построил себе виллу в центре города, подавись!»
Адвокат В.Гаджиева спросил свидетеля, почему он выполнял поручения, если знал, что они незаконны. На что свидетель ответил: «Вильям Гаджиев был главой исполнительной власти, понимаете? Что я мог ему возразить?»
Отметим, что Вильям Гаджиев был задержан Службой государственной безопасности в начале мая 2020 года. Ему предъявлены обвинения по статьям 308 (превышение должностных полномочий), 179 (присвоение) и 331 (получение взятки) УК Азербайджана.
Судебный процесс продолжится 21 февраля.