Дзюдоист Мамедали Мехтиев вышел в финал «Большого шлема» в Тель-Авиве
Сегодня в Тель-Авиве завершается турнир «Большого шлема» по дзюдо.
В заключительный день соревнований Мамедали Мехтиев (90 кг) вышел в финал, победив поочередно соперников из Израиля, Казахстана и Кыргызстана. В финале соперником Мехтиева будет серб Неманья Майдов.
В весовой категории до 100 кг Зелим Коцоев поборется за бронзу с грузином Онисе Санеблидзе. Коцоев победил дзюдоиста из Монголии, а затем товарища по команде Эльмара Гасымова, но в полуфинале уступил Илие Суламанидзе из Грузии.
Напомним, в первые два дня соревнований Хидаят Гейдаров завоевал золото, а Яшар Наджафов – серебро.