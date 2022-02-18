Лавров заявил о наращивании сил Киевом на Донбассе

«Украина наращивает силы на Донбассе и продолжает вооруженные провокации». Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров во время разговора с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом.

По его словам, официальный Киев при попустительстве Парижа и Берлина, являющихся участниками нормандского формата, демонстративно отказывается от выполнения взятых на себя обязательств в рамках минского Комплекса мер.

Он также отметил, что руководители внешнеполитических ведомств показали безальтернативность реализации Минских соглашений для достижения мира в Украине.

«Игнорирование прав России в области безопасности пагубно влияет на обстановку не только в Европе, но и во всем мире», - подчеркнул Лавров.