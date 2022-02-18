НАТО временно закрывает офис в Киеве

НАТО временно закрывает свой офис в столице Украины Киеве и переводит сотрудников в Брюссель и Львов, пишет норвежское издание VG.

Отмечается, что НАТО и ее государства-члены очень внимательно следят за ситуацией, оценивают ее и принимают все необходимые меры предосторожности.

«Безопасность наших сотрудников является приоритетом, поэтому они переводятся во Львов и Брюссель. Таким образом, офисы НАТО в Украине все еще функционируют», - говорится в сообщении представителя НАТО, поступившее в распоряжение норвежской газеты.