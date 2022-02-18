Гостаможня о скоплении грузовиков на азербайджано-российской границе

«В последние дни наблюдается относительное увеличение плотности потока грузовиков, проезжающих через таможенный пост «Самур» Северного территориального Главного таможенного управления Азербайджана на границе с Россией». Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК).

Отмечается, что ежедневное количество грузовиков на линии экспортного контроля таможенного поста «Самур» снизилось до 150-200. Пропускная способность этого таможенного поста составляет 500 грузовых автомобилей в сутки в обоих направлениях, то есть всего 1 000 транспортных средств в день. Однако инфраструктура таможенного поста на российской стороне не может обеспечить пропуск такого количества машин, в том числе и по причине ведущихся там строительных и ремонтных работ.

«Таможенные органы Азербайджана обсуждают этот вопрос с российскими коллегами, и принимаются меры для устранения скопления транспортных средств», - заявили в ГТК.