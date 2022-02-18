Сепаратисты «ЛНР» заявили об обнаружении мины под мостом, по которому проходит эвакуация
В самопровозглашенной «Луганской народной республике» под мостом на пути следования автобусов с эвакуированными обнаружили взрывное устройство, рассказал РИА Новости источник, приближенный к силовым структурам.
По его словам, это произошло в районе подконтрольного «ЛНР» Краснодона.
«Дорога, по которой везут беженцев, оказалась заминирована. Предварительно — там взрывное устройство», - сказал собеседник агентства.