«Ситуация обостряется каждый час. Последнее - это фейковые заявления России о том, что два украинских снаряда упали на территории Ростовской области, приблизительно в 100 км от российско-украинской границы. Мы не стреляли, это не наши снаряды. Это последнее, в чем мы заинтересованы, - дальше эскалировать ситуацию». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает «Интерфакс-Украина».

Напомним, что ранее, по данным российских СМИ, снаряд, который был выпущен с территории Украины, разорвался в Ростовской области на расстоянии около километра от границы.