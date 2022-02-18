Зеленский требует от Запада честных ответов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не будет «кланяться» за помощь от партнеров, так как считает, что это взнос Запада в безопасность Европы.

Глава украинского государства попросил Запад дать честные ответы на вопросы о перспективах членства Украины в ЕС и НАТО.

По его словам, Украина последовательно выполняет нормандские и минские договоренности.