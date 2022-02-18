Парвиз Шахбазов выступил на Мюнхенской конференции по безопасности

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов принял участие в 58-й Мюнхенской конференции по безопасности, передает пресс-служба ведомства.

Как сообщили haqqin.az, азербайджанский министр принял участие в дискуссии на тему «Новые региональные перспективы для Кавказа – общие проблемы, общие решения», в которой обсуждались пути устойчивого социально-экономического развития в регионе, решения проблем изменения климата и экологической безопасности, региональное сотрудничество и другие вопросы.

Министр энергетики принял участие и в других сессиях Мюнхенской конференции по безопасности.