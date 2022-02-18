Сепаратисты заявили о задержании украинского шпиона на Донбассе

Сепаратисты из самопровозглашенной «Донецкой народной республики» заявили о задержании агента украинской разведки Антона Мацанюка, передает «Первый канал».

СМИ отмечает, что задержанный рассказал о том, что украинские силовики собираются задействовать всю ударную мощь и планируют массированный артобстрел Донецка.

Также стало известно, что задержанный причастен к подрыву автомобиля начальника народной милиции «ДНР» Дениса Синенкова. По данным телеканала, Мацанюк сообщал украинской разведке о его перемещениях.

Ранее стало известно, что на парковке около дома правительства в центре Донецка был взорван автомобиль. Он принадлежал начальнику милиции «ДНР» Денису Синенкову. Сам Синенков не пострадал.