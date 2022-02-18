Китай поддержал территориальную целостность Украины

«Китай поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины». Об этом министр иностранных дел страны Ван И заявил во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене, передает «Обозреватель».

По его словам, суверенитет, независимость и территориальная целостность каждой страны должны быть защищены, потому что это основная норма международных отношений.

Он добавил, что на минувшей неделе правительство КНР издало документ, подтверждающий поддержку суверенитета и территориальной целостности всех стран.

Глава МИД Китая отметил, что, если кто-то захочет поставить под сомнение данную позицию КНР, это будет означать раздувание ситуации и искажение позиции этой страны.