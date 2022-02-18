Зеленский предложил Путину встретиться
Президент Украины Владимир Зеленский, который принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности, в очередной раз предложил встретиться российскому президенту Владимиру Путину, передает ТАСС.
Украинский лидер заявил, что не знает, чего хочет Путин, поэтому предлагает встретиться.
Ранее Зеленский неоднократно предлагал Путину провести переговоры. Украинский президент заявил, что готов к диалогу в любом формате. При этом, отметил он, от России никаких ответных сигналов не поступает.