Владимир Зеленский пригрозил выйти из Будапештского меморандума

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума. Об этом сообщается в выступлении, которое транслировалось офисом главы государства в Facebook.

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский обнародовал планы, связанные с пересмотром отказа Украины от ядерного оружия.

По словам Зеленского, если саммит стран-участниц Будапештского меморандума не состоится или не предоставит Украине гарантий безопасности, то Киев признает документ недействительным.

«Созвать консультации поручено МИД. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашей Украины, то мы имеем полное право считать, что Будапештский меморандум не работает», - отметил Зеленский.

Будапештский меморандум подразумевает гарантии безопасности и территориальной целостности Украины. В свою очередь Киев гарантирует отказ от ядерного оружия. Документ был подписан Россией, США и Британией 5 декабря 1994 года.