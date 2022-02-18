И Франция призвала своих граждан покинуть Украину

Министерство иностранных дел Франции призывает своих граждан, чье пребывание в Украине не имеет веских оснований, покинуть страну, передает «Интерфакс-Украина».

«В условиях напряженности, вызванной скоплением российских войск у границ Украины и участившимися нарушениями режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения на востоке страны, рекомендуется проявлять повышенную бдительность и не выходить на приграничные районы на севере и востоке страны. Гражданам Франции, которые находятся в Харьковской, Луганской и Донецкой областях официально не рекомендуется, но в качестве меры предосторожности настоятельно рекомендуется покинуть эти районы без промедления», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что рекомендации будут обновляться по мере поступления информации.