Раиси и Макрон провели переговоры

Президент Ирана Ибрагим Раиси и президент Франции Эммануэль Макрон в субботу, 19 февраля, провели телефонные переговоры, передает Tasnim.

По словам иранского лидера, Тегеран внес конструктивные предложения в ходе переговоров по ядерной сделке и рассмотрел ответные предложения, выдвинутые другими сторонами переговоров, на основе степени их соответствия интересам иранского народа.

Заявив, что иранская делегация приветствует инициативы, которые гарантируют и защищают права иранского народа, Раиси отметил, что Иран чувствовал политическое давление, направленное на подрыв перспективы достижения соглашения.