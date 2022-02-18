В Казахстане могут начать расследование против Назарбаева заявление минюста
«Расследование в отношении семьи первого президента Нурсултана Назарбаева, в том числе и по фактам вывоза капитала, можно проводить, но привлечь Нурсултана Назарбаева и членов его семьи к уголовной ответственности не получится». Об этом заявил министр юстиции Казахстана Канат Мусин, передает Orda.kz.
По его словам, от расследования никто не защищен.
«Я говорю так, как написано в законе. Там речь не идет об уголовной ответственности, а о том, чтобы расследовать эти преступления», – сообщил Канат Мусин.
Министр отметил, что с предложением отменить закон о первом президенте могут выступить парламент, президент и правительство.
После событий января парламент Казахстана внес поправки в закон о первом президенте. В феврале их подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Поправки отменили пожизненное право Нурсултана Назарбаева руководить Совбезом и Ассамблеей народа Казахстана.
Однако согласно закону о первом президенте, Нурсултан Назарбаев не может быть привлечен к ответственности «и быть подвергнут задержанию, аресту и содержаться под стражей, обыску, допросу либо личному досмотру». Неприкосновенность распространяется на все имущество Назарбаева и совместно проживающих с ним членов семьи.