«Расследование в отношении семьи первого президента Нурсултана Назарбаева, в том числе и по фактам вывоза капитала, можно проводить, но привлечь Нурсултана Назарбаева и членов его семьи к уголовной ответственности не получится». Об этом заявил министр юстиции Казахстана Канат Мусин, передает Orda.kz.

По его словам, от расследования никто не защищен.

«Я говорю так, как написано в законе. Там речь не идет об уголовной ответственности, а о том, чтобы расследовать эти преступления», – сообщил Канат Мусин.