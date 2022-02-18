На Донбассе погибли двое украинских военных, четверо ранены

В результате обстрела двое военных украинской армии получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще четверо раненых военнослужащих находятся в лечебных учреждениях, передает штаб украинской армии.

«На Донбассе по состоянию на вечер субботы со стороны вражеских войск зафиксировано 70 нарушений, 60 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Есть жертвы», - сообщили в штабе.

Отмечается, что в результате обстрела двое военных получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще четверо раненых военнослужащих находятся в лечебных учреждениях.